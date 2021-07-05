На этой неделе в Латвии ожидается жара до +33 градусов

В середине этой недели в Латвии ожидается сильная жара, в восточных районах страны - преимущественно без осадков, в западных районах возможны дожди, также возможны грозы. Такой прогноз дают синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.
Во вторник во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах возможны грозы с ливнями. В дальнейшие дни дожди и грозы более вероятны в западных районах страны, тогда как самая сухая погода установится на востоке.
Со среды ожидается жара до +30 градусов, а во второй половине недели местами возможна жара до +33 градусов.
Будет дуть преимущественно южный ветер, но возможен и западный, северо-западный ветер, который принесет более прохладный воздух, особенно в Курземе.
В самые теплые ночи температура будет опускаться не ниже +17..+23 градусов, поэтому во многих районах страны ожидаются так называемые тропические ночи.