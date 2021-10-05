На этой неделе в Латвии стартует ревакцинация жителей старше 65 лет от Covid-19

Завтра, 6 октября, начнется дополнительная вакцинация от Covid-19 людей старше 65 лет, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Дополнительная вакцинация будет начата по рекомендации Государственного совета по иммунизации (ГСИ).

Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также у семейного врача или в медицинском учреждении, которое проводит вакцинацию.

В центрах социального ухода будет организована выездная вакцинация, чтобы их постояльцы могли получить не только дополнительную дозу вакцины от Covid-19, но и от гриппа. Это позволит избежать распространения в пансионатах двух инфекционных заболеваний.

Как сообщила представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Инга Васильева, завтра, 6 октября, в 11:00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция, на которой будет рассказываться о начале дополнительной вакцинации ряда групп населения.

В пресс-конференции примут участие председатель ГСИ Даце Завадска, руководитель отдела проекта вакцинации НСЗ Эва Юхневича и директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Как сообщалось, ранее ГСИ постановил рекомендовать дополнительную дозу вакцины от Covid-19 лицам старше 65 лет, а также постояльцам центров социального ухода.

ГСИ указал, что вакцинацию дополнительной дозой следует рекомендовать не ранее чем через шесть месяцев после получения второй дозы или позже. В случае, если первая и вторая прививки были сделаны вакциной Pfizer/BioNTech, то эта вакцина рекомендована и для третьей дозы. Если первая и вторая прививки были сделаны вакциной AstraZeneca, то третья доза рекомендована вакциной Pfizer/BioNTech, но при необходимости это может быть и AstraZeneca.

Рекомендация не распространяется на тех, кто прошел первичную вакцинацию вакциной Moderna, поскольку пока нет научного обоснования, через какое время требуется третья доза этой вакцины. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что защита после этой вакцины сохраняется в течение как минимум восьми месяцев после первичной вакцинации.

"Мы подчеркиваем, что это временные рекомендации, основанные на текущей эпидемиологической ситуации в Латвии", - пояснила руководитель ГСИ Даце Завадска.

Она отметила, что ГСИ следит за новейшей научной информацией и рекомендациями международных организаций в области здравоохранения и рекомендует дополнительную вакцинацию и другим группам, как только появятся соответствующие научные аргументы.

ГСИ постановил, что ревакцинация рекомендуется постояльцам центров социального ухода независимо от возраста пациента.

Также совет постановил, что дополнительная прививка не нужна тем (за исключением людей с ослабленной иммунной системой), у кого был положительный ПЦР-тест на SARS CoV-2 до начала вакцинации, и тем, у кого был положительный тест после двух доз вакцины. В эту категорию входят и те, у кого был положительный тест между двумя дозами вакцины или после прививки Johnson&Johnson.

Как подчеркивает ГСИ, в настоящее время нет научных и эпидемиологических данных о необходимости дополнительной вакцинации медицинских работников или других профессиональных групп и в целом она не рекомендуется, поскольку заболеваемость в определенных профессиональных группах полностью вакцинированных людей не отличается от заболеваемости полностью вакцинированных людей в общей популяции.

Однако нельзя исключать введение дополнительной дозы работникам здравоохранения, которые находились в длительном контакте с больными Covid-19 или невакцинированными.

ГСИ считает, что дополнительная вакцинация не должна быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата. Люди, прошедшие вакцинацию двумя или одной дозой соответствующих вакцин, считаются полностью вакцинированными.

По мнению ГСИ, гораздо важнее расширить охват вакцинацией населения первой и второй дозой вакцин, особенно в группах высокого риска.