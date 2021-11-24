На этой неделе в Латвии третьей дозой прививаются активнее, чем первой
Foto: DELFI

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинация от Covid-19 третьей дозой в Латвии на этой неделе более активна, чем первой дозой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным НСЗ, во вторник вакцины получили по крайней мере 8942 человека, в том числе 1499 человек сделали первую прививку, а 4889 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 718 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson.

Вчера третью дозу вакцины от Covid-19 получили 2554 человека.

В первые два дня недели вакцинировались в среднем по 9300 человек. Темп вакцинации пока что отстает от показателей октября и начала ноября, когда прививались около 12 000 человек в день.

Число получателей первых прививок сокращается, и, по мнению экспертов, это может сигнализировать о потенциальном снижении общей активности вакцинации.

В данный момент в Латвии процесс вакцинации от Covid-19 завершили 1,16 млн человек, или 61,4% населения страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе