На этой неделе в некоторые дни потеплеет до +26 градусов
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На этой неделе на территории Латвии в некоторые дни температура воздуха днем в некоторых районах превысит +20 градусов, местами воздух прогреется до +26 градусов, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

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Во вторник, 22 сентября, погода станет более солнечной, значительная облачность сохранится на севере страны, а среду солнечная погода ожидается на всей территории Латвии. В четверг в Курземе возможны дожди и грозы, с пятницы осадки возможны в на всей территории страны, более солнечная и сухая погода ожидается в восточных районах.

Одним из самых теплых дней станет среда, 23 сентября. Будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +20..+25 градусов. Есть вероятность, что в конце недели из-за юго-западного ветра потеплеет до +26 градусов.

Минимальная температура ночью и по утрам будет переменчивой. В некоторые ночи с ясной погодой температура по ночам может опускаться до +5 градусов, при облачной погоде по ночам будет не холоднее +15 градусов.

22 сентября в Северном полушарии начинается астрономическая осень. В Латвии ее начало ознаменуется новыми рекордами тепла.

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LETA

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LETA
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