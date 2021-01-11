На этой неделе в Ригу придут метели и морозы
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Во вторник в Риге ожидается длительная метель. Она будет продолжаться до среды, а потом начнутся морозы, прогнозируют синоптики.

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Снегопад, начавшийся в понедельник, усилится к вечеру, и во вторник и в среду снег будет идти, не прекращая, в течение 30 часов. Во вторник ожидается метель, потому что южный ветер усилится до 16 метров в секунду.

Плотность снега под влиянием ветра будет неравномерной. В столице толщина снежного покрова достигнет 15 сантиметров — это наибольшее значение с первой четверти 2019 года.

В четверг умеренный северо-восточный ветер принесет похолодание. Холоднее всего будет в пятницу: в Риге температура может достичь наименьшего показателя с 28 февраля 2018 года, когда было -18,4 градуса. В выходные с запада придут теплые потоки воздуха, и станет теплее.

Есть вероятность, что к концу января глубина снега в Риге превысит полметра.

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