На этой неделе вакцинация от Covid-19 началась в Латвии еще медленнее
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинация от Covid-19 на этой неделе началась еще медленнее, чем неделю назад, когда темп вакцинации был самым низким со второй половины апреля.

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Вчера 4672 человека получили прививки от Covid-19, в том числе первую прививку — 1403 человека, а 3269 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 1155 человек получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

Для сравнения, в понедельник на прошлой неделе в Латвии привились около 7600 человек, а всего за неделю — около 55 000 человек или менее 8000 человек в день. Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили примерно 625 000 человек, процесс вакцинации завершили примерно 621 000 человек, что составляет соответственно 33,1% и 32,9% населения Латвии.

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LETA

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