На этой неделе Верховный суд рассмотрит спор "Согласия" с ЦИК о результатах выборов и жалобу Еремеева

Во вторник, 18 октября, Верховный суд (ВС) рассмотрит жалобу кандидатов в депутаты от партии "Согласие" об отмене решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 7 октября под номером 93 и возложении на комиссию обязанности по пересмотру поданных за список "Согласия" бюллетеней, сообщили порталу Delfi в ВС.

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Судебное заседание по данному административному делу назначено на 14.30.

Также в ВС поступило заявление об отмене решения ЦИК от 10 октября этого года под номером 97 "О жалобах заявителя списка кандидатов политической партии Tautas varas spēks Валентина Еремеева на решения об утверждении результатов протоколов".

Заявление направлено на решение участков Рижского избирательного округа об утверждении проверки результатов протоколов подсчета голосов. ВС принял заявление, дело возбуждено, а ЦИК до 18 октября призывает дать разъяснения по заявлению.

Рассмотрение этого дела назначено на 10 часов утра в среду, 19 октября, сообщили порталу Delfi в ВС.

Как сообщалось ранее, ЦИК отклонила заявления кандидатов в депутаты от партии "Согласие" Регины Лочмеле, Георгия Яковлева и Гундарса Удриса, в которых они призывали пересмотреть результаты выборов в 14-й Сейм.

Как подчеркнули в ЦИК, не было выявлено, что при голосовании и подсчете голосов на выборах в 14-й Сейм имели место какие-либо нарушения законов, регулирующих проведение выборов и подсчет голосов, которые могли бы повлиять на результат подсчета голосов и быть основанием для отмены итогов выборов и повторного подсчета голосов. В решениях об отклонении заявлений ЦИК также отметила, что заявители не указывали на такие нарушения.

"Согласие" набрало на выборах 4,81% голосов избирателей, поэтому для преодоления 5%-го барьера партии не хватило поддержки более 1700 избирателей.