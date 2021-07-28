На главный приз в латвийской архитектуре 2021 года претендуют 11 объектов (+ФОТО)
Foto: Publicitātes attēli

В году в финал "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" прошли 11 номинантов, сообщила представитель жюри конкурса, архитектор и урбанист Эвелина Озола.

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В финале участвуют:

  • Проект перестройки Эстрады Праздника Песни в Межапарке;
  • Первая очередь квартала Lindenholma
  • Проект перестройки амбара усадьбы Румене в выставочное пространство и апартаменты
  • Проект перестройки амбара Стукю в жилое здание в Карли Цесисского края
  • Проект перестройки офисного здания Roche на улице Миера
  • Культурное архитектурное пространство на улице Элизабетес 2
  • Индивидуальное жилое здание "Дом из трех плит" в Марупе
  • Индивидуальное жилое здание House 61 в Юрмале
  • Индивидуальное жилое здание Villa Dālija в Риге
  • Огрская центральная библиотека
  • Экспозиция Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai на Венецианской архитектурном биеннале.


Церемония вручения "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" состоится 27 августа.

В жюри входят архитектор Андрис Кронбергс (Arhis arhitekti, обладатель главного приза в латвийской архитектуре 2020 года), авторы объектов, получивших также призы в прошлом году — Илзе Лиепиня (Sudraba arhitektūra) и Оскарс Вавере (RUUME arhitekti), архитектор и урбанист Эвелина Озола, художник Эрик Божис, а также исатель и поэт Инга Гайле и режиссер Угис Олте.

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