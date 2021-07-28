На главный приз в латвийской архитектуре 2021 года претендуют 11 объектов (+ФОТО)

В году в финал "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" прошли 11 номинантов, сообщила представитель жюри конкурса, архитектор и урбанист Эвелина Озола.
В финале участвуют:
- Проект перестройки Эстрады Праздника Песни в Межапарке;
- Первая очередь квартала Lindenholma
- Проект перестройки амбара усадьбы Румене в выставочное пространство и апартаменты
- Проект перестройки амбара Стукю в жилое здание в Карли Цесисского края
- Проект перестройки офисного здания Roche на улице Миера
- Культурное архитектурное пространство на улице Элизабетес 2
- Индивидуальное жилое здание "Дом из трех плит" в Марупе
- Индивидуальное жилое здание House 61 в Юрмале
- Индивидуальное жилое здание Villa Dālija в Риге
- Огрская центральная библиотека
- Экспозиция Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai на Венецианской архитектурном биеннале.
Церемония вручения "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" состоится 27 августа.
В жюри входят архитектор Андрис Кронбергс (Arhis arhitekti, обладатель главного приза в латвийской архитектуре 2020 года), авторы объектов, получивших также призы в прошлом году — Илзе Лиепиня (Sudraba arhitektūra) и Оскарс Вавере (RUUME arhitekti), архитектор и урбанист Эвелина Озола, художник Эрик Божис, а также исатель и поэт Инга Гайле и режиссер Угис Олте.