На главный приз в латвийской архитектуре 2021 года претендуют 11 объектов (+ФОТО)

В году в финал "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" прошли 11 номинантов, сообщила представитель жюри конкурса, архитектор и урбанист Эвелина Озола.

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В финале участвуют:

Проект перестройки Эстрады Праздника Песни в Межапарке;

Первая очередь квартала Lindenholma

Проект перестройки амбара усадьбы Румене в выставочное пространство и апартаменты

Проект перестройки амбара Стукю в жилое здание в Карли Цесисского края

Проект перестройки офисного здания Roche на улице Миера

Культурное архитектурное пространство на улице Элизабетес 2

Индивидуальное жилое здание "Дом из трех плит" в Марупе

Индивидуальное жилое здание House 61 в Юрмале

Индивидуальное жилое здание Villa Dālija в Риге

Огрская центральная библиотека

Экспозиция Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai на Венецианской архитектурном биеннале.





Церемония вручения "Приза 2021 года в Латвийской архитектуре" состоится 27 августа.

В жюри входят архитектор Андрис Кронбергс (Arhis arhitekti, обладатель главного приза в латвийской архитектуре 2020 года), авторы объектов, получивших также призы в прошлом году — Илзе Лиепиня (Sudraba arhitektūra) и Оскарс Вавере (RUUME arhitekti), архитектор и урбанист Эвелина Озола, художник Эрик Божис, а также исатель и поэт Инга Гайле и режиссер Угис Олте.