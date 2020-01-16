На голосование за референдум против продления полномочия городской думы почти никто не пришел

В краях, где сбор подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом поправках, регулирующих порядок внеочередных муниципальных выборов, начался сегодня с утра, активность голосующих была низкой, сообщили агентству LETA в избирательных комиссиях.

В Тукумсском крае открыто 12 участков для сбора подписей, и сегодня подписаться за проведение референдума там можно было с 9 до 13 часов. По словам председателя избирательной комиссии края Инты Камински, хотя нельзя сказать, что сегодня никого не было, более высокая активность жителей ожидается в субботу с утра, когда жители края поедут на рынок.

С 9 часов сегодняшнего утра свои подписи за поведение референдума можно было оставить также на участках Добельского края, однако, по словам председателя избирательной комиссии края Велты Лаздини, свой выбор там сегодня сделал всего один человек. По словам Лаздини, некоторые жители не понимают причины сбора подписей и спрашивают, не проходят ли выборы.

В Яунпилсском крае свою подпись оставил тоже только один человек, на места сбора подписей пришли еще несколько человек, которые хотели выразить свое мнение, но не имели при себе удостоверяющих личность документов. Председатель местной избирательной комиссии Вия Раса прогнозирует, что жители проявят большую активность в выходные, когда придут работающие люди, которые понимают суть и причину сбора подписей.

В Сигулдском крае свое мнение по вопросу проведения референдума выразили всего три человека.

Председатель избирательной комиссии края Татьяна Круминя сообщила, что многие люди не поняли, что оставить свою подпись за проведение референдума о приостановленных поправках к регулированию о внеочередных муниципальных выборах можно бесплатно, ведь параллельно проходит сбор подписей за другие инициативы, например, роспуск Сейма или уменьшение количества депутатов парламента, где за заверение подписи в самоуправлениях или у нотариуса необходимо вносить государственную пошлину.

По мнению Крумини, низкая активность людей объясняется тем, что поправки к закону не затрагивают каждого человека, они в основном связаны с проблемами в Рижском самоуправлении.

Большая часть мест сбора подписей по всей Латвии начала работу с 15 часов.

Как сообщалось, президент решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы депутатов оппозиции.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей. Сбор подписей будет проходить до 14 февраля.