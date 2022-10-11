На госдорогах зимой будет задействовано более 620 единиц различной техники

Государственное предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) планирует задействовать для зимнего содержания дорог более 620 единиц различной техники, сообщила начальник отдела коммуникации LAU Сигита Паула.

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В том числе зимой планируется использовать 209 снегоуборочных автомобиля, 161 грейдер, 122 экскаватора, 126 тракторов и десять бульдозеров.

На складах LAU обеспечены запасы материалов для обработки дорожного полотна: соль в объеме более 28 000 тонн и смесь соли с песком в объеме более 10 000 тонн.

Зимний сезон обслуживания автодорог начинается 16 октября.

LAU ежедневно выполняет почти 200 различных работ по обслуживанию государственных автодорог. Общая протяженность обслуживаемых государственных автомобильных дорог составляет более 20 000 км, из них 9129 км с черным покрытием и 10 989 км с гравийным покрытием. Также ежедневно проводятся работы на более чем 900 мостах.