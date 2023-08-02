На границе пока все тихо: Служба погранохраны об активности ЧВК "Вагнер"

До сих пор на латвийско-белорусской границе не было инцидентов, которые могли бы свидетельствовать об активности боевиков российской наемной группировки "Вагнер". Об этом в интервью телеканалу TV3 заявил начальник Государственной службы погранохраны Гунтис Пуятс.

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Пуятс подчеркнул, что риски безопасности в непосредственной близости от границы были очень высоки уже два года — с тех пор как Беларусь начала использовать мигрантов в качестве инструмента гибридной войны. Прибытие боевиков группировки "Вагнер" в Беларусь эти риски только повысило.

Пока, однако, никаких инцидентов на границе, которые могли бы быть связаны с активностью боевиков российской частной военной компании, выявлено не было.

По словам начальника Службы погранохраны, в течение последних двух лет были лишь случаи поимки отдельных граждан России и Беларуси, которые пытались пересечь границу — их показания об "уклонении от репрессивного режима" не внушали доверия.

"Например, журналистом пытался выдать себя человек, телосложение которого больше свидетельствовало о том, что он мастер ближнего боя. Эти люди были отправлены обратно в страны, из которых они прибыли", — указал Пуятс.

Он добавил, что по мере роста рисков безопасности пограничники обучают группы оповещения, в непосредственной близости от границы размещается подразделение специальных задач пограничной службы и принимаются другие меры. Ресурсы Национальных вооруженных сил также расположены достаточно близко к границе. Кроме того, ведется сотрудничество с отрядом специального назначения.

Уже сообщалось, что в Беларусь приехало не менее 5000 вагнеровцев — такие данные приводит пограничная служба Украины. Отдельные источники также сообщают, что в страну въехало уже несколько тысяч наемников.