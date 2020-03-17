Фактически в полночь Министерство иностранных дел (МИД) Латвии сообщило, что не удается быстро решить вопрос об открытии гуманитарного коридора для жителей стран Балтии, которые находятся на польско-немецкой границе. Жителям Латвии предлагается несколько вариантов, как добраться домой.

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По данным МИДа, из-за закрытых Польшей границ в Латвию не могут вернуться 250 автомобилей и 550 человек.

МИД Латвии предлагает своим гражданам несколько вариантов, как добраться домой:

Жители Латвии, застрявшие на польской границе со своими личными автомобилями, смогут вернуться домой паромом, который отправится из Франкфурта-на-Одере в Клайпеду 17 марта в 13 часов. Людей просят собраться в порту уже в 11 часов.





17 марта в Вентспилс придет паром из Швеции с латвийскими репатриантами. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс разрешил войти в Вентспилсский порт парому из Швеции, который репатриировал жителей Латвии. Принадлежащий шведскому оператору Stena line паром выйдет из Нюсенхамна и прибудет в Вентспилс во вторник утром, после того как в силу вступит запрет на пассажирское сообщение.

17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии. Министерство внутренних дел Латвии у себя в Facebook сообщает, что паром из Травемюнде в Лиепайский порт отправится также 23 и 24 марта. Всех граждан на границе ждут медицинские проверки.





Ранее 16 марта автобусам с латвийцами было разрешено пересечь территорию Польши, въехав в страну из Германии через пограничный пункт Свецко. Автобусам и микроавтобусам по крайней мере на семь мест было разрешено пересечь это погранпункт в 18:00, 20:00 и 22:00.

В свою очередь во вторник, 17 марта, латвийцы в 7:00 смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс. На границе всем пассажирам предстоит пройти медицинскую проверку.

В понедельник на польско-немецкой границе не обошлось без конфликтов. Из-за обострившейся ситуации несколько десятков литовцев стали на проезжей части и начали блокировать движение на границе Германии и Польши. Жители Литвы, которые хотят вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.



Напомним, что ранее была достигнута договоренность с польскими властями о создании специальной автоколонны для жителей стран Балтии, которые могли бы пересечь территорию Польши и добраться до своих стран, но Польша не выполнила обещания.

