На границе с Беларусью построено 22 км постоянного забора

В настоящее время на латвийско-белорусской границе построен постоянный забор протяженностью 22,50 км.

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Во вторник Кабинет министров ознакомился с информационным отчетом "О ходе строительства инфраструктуры, необходимой для охраны внешней сухопутной границы страны", а также поручил Государственной канцелярии подготовить его для подачи Сейм.

Полностью обеспечено строительство временного ограждения из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе - в том числе 59,7 км в 2021 и 2022 годах на приоритетных участках, указанных Государственной пограничной охраной, где существуют самые высокие риски незаконного пересечения внешней границы. Работа проводилась одновременно на пяти территориях Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны - в Робежниеки, Шкяуне, Силене, Каплаве, Пиедруе.

К 1 ноября 2022 года построены и сданы в эксплуатацию четыре моста.

Для строительства постоянной инфраструктуры Valsts nekustamie īpašumi провело ценовые опросы и заключило договор на строительство инфраструктуры в два этапа общей протяженностью 149,7 км, приняв на себя обязательства на общую сумму около 100,5 млн евро.

В настоящее время полностью вырублено 89% или 76,53 км от общей площади, подлежащей вырубке, еще 9% или 7,41 км находятся в процессе, и только 2% или 1,84 км еще не вырублены. Постоянное ограждение построено на протяжении 22,50 км, на 69-километровом участке ведутся строительные работы.