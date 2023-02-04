На границе с Беларусью за полгода построен 36-километровый участок забора

В рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года до конца января этого года построено 36,1 км постоянного ограждения, свидетельствует информация на сайте ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ГАО "Latvijas valsts meži" вырубило деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом в настоящее время строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Как ранее сообщил председатель правления VNĪ Ренарc Гришкевичc, по мере увеличения площади вырубки и завершения инфраструктурных работ строительство ограждения ускорится в пять раз - до 1 км в день.

Проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км - к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.

Право на строительство первых девяти приоритетных участков постоянного ограждения на границе по итогам ценового опроса получила компания "Citrus Solutions", которая реализует проект за 53,57 млн евро.

Право на строительство следующих шести участков инфраструктуры в рамках второй очереди также получила "Citrus Solutions", а один участок построит ООО "VIA". Затраты на реализацию второй очереди составят 38,7 млн евро без НДС.