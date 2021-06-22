На "индийский штамм" Covid-19 в Латвии приходится почти 6% случаев заболевания

Количество случаев "индийского штамма" (вариант "ковидного" вируса Delta), считающегося более опасным и менее изученным, в Латвии соответствует показателям Великобритании двухмесячной данности. Сейчас "индийский штамм" доминирует в Великобритании и Португалии, также в России, где наблюдается резкая вспышка заболеваемости.

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Такую статистику предоставил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Цифры, по его словам, позволяют предположить, что подвид вируса Delta будет доминирующим в Латвии уже осенью. Сейчас на "индийский штамм" приходятся около 80% случаев в Великобритании и России.