На избирательных участках в ходе выборов в Рижскую думу нужно будет обязательно носить маску или респиратор

На внеочередных выборах в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, ко всем посетителям избирательных участков будет примененно требование закрывать рот и нос защитной маской, респиратором или шарфом. Если у человека с собой не будет защитных средств, ему выдадут одноразовую маску, сообщили DELFI в Центральной избирательной комисии.

Соответствующие правила были утверждены ЦИК на основании советов эпидемиологов. Ограничения нужны, чтобы избежать рисков распространения вируса Covid-19 в ходе выборов.

Также ЦИК попросит пожилых людей, находящихся в группе риска, голосовать в то время, когда наплыв избирателей будет меньше, заявила представитель ЦИК Лаура Захарова.

С учетом того, что в дни предварительного голосования голосует обычно мало людей, ЦИК призывает пожилых и людей с хроническими заболеваниями приходить в эти дни.

Если люди из групп риска все же предпочитают проголосовать 29 августа, ЦИК просит их выбрать наименее посещаемое время — с 7 до 11 часов и с 20 до 22 часов.

По указаниям Центра профилактики и контроля заболеваний ЦИК подготовила рекомендации о мерах безопасности на избирательных участках. В частности, ЦИК просит Рижскую избирательную комиссию не открывать участки в лечебных заведениях и в учреждениях социального ухода, в случае же, если избирательный участок расположен в школе, нужно следить, чтобы во время выборов там не находились учащиеся. Участки следует открывать в просторных помещениях с возможностью регулярного проветривания.