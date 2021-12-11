На Калнциема открылся Рождественский рынок, а на Домской площади его не будет. Где в Риге искать праздничные базарчики?

С 11 декабря в Калнциемском квартале по выходным будет работать ежегодный Рождественский рынок. А зимний рынок на Домской площади не откроется – правительство слишком поздно разрешило работу рынков. Delfi рассказывает, где искать праздничные базарчики в этом году.

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В связи с "ковидными" ограничениями, изначально планировалось запретить Рождественские рынки. В самом конце ноября правительство все же решило, что праздничные базарчики могут работать в "зеленом" режиме, но некоторые организаторы отказались проводить мероприятия. В их числе — команда главного Рождественского рынка на Домской площади.

Мэр Риги Мартиньш Стакис рассчитывал найти других организаторов главного Рождественского рынка столицы. Но ни один из предпринимателей не взялся за организацию мероприятия в такие короткие сроки, объяснили агентству LETA в Рижской думе.

В Риге Рождественские рынки будут работать во многих других местах, рассказали в думе. По выходным — в Калнциемском квартале (с 10.00 до 16.00), в Верманском парке и на Агенскалнском рынке (с 9.00 до 17.00), а с 16 декабря — на Центральном рынке, каждый день до 21.00.

Все Рождественские рынки будут работать в "зеленом" режиме — на входе посетители должны будут предъявить ковид-сертификат и удостоверение личности.