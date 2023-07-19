На каникулах работают 6000 школьников

По данным на начало этой недели, летом работают более 6000 латвийских школьников, сообщила директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне в программе LTV "Утренняя панорама".

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Она добавила, что впереди еще половина лета, и школьники могут подать заявки и начать работать до середины или до конца августа.

Симсоне сообщила, что в этом году более 600 работодателей со всей Латвии выразили готовность принять на работу школьников во время летних каникул.

Как сообщалось, мероприятие по летнему трудоустройству школьников реализует агентство занятости совместно с работодателями с 1 июня по 31 августа. Школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях, могут работать на софинансируемых государством рабочих местах. Уже второй год этой программой могут воспользоваться и дети украинцев, проживающих в Латвии.

Электронная регистрация школьников продлится до 17 августа.