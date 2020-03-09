На карантине из-за Covid-19 в Латвии находятся уже 160 человек

На карантине из-за распространения нового коронавируса находятся уже 160 человек, рассказал глава Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

Большая часть этих людей — пассажиры самолетов, на которых летели зараженные коронавирусом.

Сейчас в Латвии подтверждено шесть случаев заболевания Covid-19, пятеро из заболевших — туристы одной группы, которые заразились в Италии. Все они вернулись из Милана 7 марта рейсом airBaltic BT-630, но заразились не в самом самолете, а на севере Италии в курортном городе Червиния недалеко от границы со Швейцарией. Тем не менее, все пассажиры самолета отправлены на домашний карантин. 25 из них — латвийцы.