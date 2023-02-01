На компенсации за побочные эффекты от коронавирусных вакцин Латвия потратит еще 25 000 евро

Государственное агентство лекарств приняло решение о выплате компенсаций на сумму 25 000 евро за те случаи, когда вакцина от коронавируса причинила вред здоровью, сообщает Минздрав.

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По 10 000 евро будет выплачено двум людям, которые прививались вакцинами Comirnaty и Vaxzevria, что вызвало среднетяжелый вред здоровью, и еще 5000 человеку, который прививался вакциной Spikevax и также получил среднетяжелый вред здоровью. Соответствующие решения были приняты 24 и 26 явнаря.

Деньги на компенсации должны быть выделены из бюджета на непредвиденные расходы, однако их не получается найти в бюджете на 2023 год, поэтому Минздрав предлагает Агентству лекарств выплатить эти деньги из своего бюджета.

Заявку на получение компенсации можно подать не позднее чем через два года после обнаружения полученного вреда для здоровья и не позднее чем через три года после вакцинации. Компенсация доступна людям, которые получили в Латвии вакцину, зарегистрированную в Европейском агентстве лекарственных средств. Ее могут выплатить в том случае, если ущерб здоровью или жизни напрямую связан с побочным эффектом вакцины, указанным в описании медикамента, и в результате у человека возникли длительные или постоянные нарушения здоровья, из-за которых самообслуживание и функциональные возможности не восстановились в течение 26 недель.

Чтобы подать претензию, нужно будет заполнить форму заявления и приложить заключение медицинского работника о возможной причинно-следственной связи проблем со здоровьем с побочными эффектами вакцин от Covid-19.

В случае смерти пациента подать заявление на компенсацию может подать наследник.

В сентябре сообщалось, что Агентство лекарств выплатило две компенсации за побочные эффекты от вакцинации: одну, 10 000 евро, за средний вред здоровью, и одну, 142 290 евро, за тяжкий вред.