На коронавирус проверен уже 131 житель Латвии: подтвержден только один случай заражения

К настоящему времени по подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверен 131 человек, лишь в одном случае вирус оказался лабораторно подтвержден, смообщает

Центр профилактики и контроля заболеваний.

За минувшие сутки проверены еще 17 человек, в том числе двое детей. Один из результатов проверки оказался положительным, в остальных случаях результаты оказались отрицательными.

Первый пациент — женщина, заразившаяся вирусом в северной Италии, доставлена в Центр инфектологии. В Латвию она вместе с семьей прилетела рейсом BT226 из Мюнхена, а в Мюнхен прибыла из Милана.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии. Все остальные пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с заболевшими.