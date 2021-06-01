На кресла министров от KPV LV претендуют Голубева, Эглитис и Витенбергс
Foto: LETA

На три министерских кресла, которые пока что занимают представители KPV LV, претендуют Мария Голубева ("Развитие/За!"), Гатис Эглитис ("Новая консервативная партия") и Янис Витенбергс, перешедший из KPV LV в Национальное объединение, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

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Сейчас партии KPV LV принадлежат два министерских кресла — пост министра внутренних дел занимает Сандис Гиргенс, а пост министра благосостояния — Рамона Петравича. После выборов в 2018 году представители партии занимали три кресла, но министр экономики Янис Витенбергс перешел в Национальное объединение. Если министры будут заменены, главой МВД может стать Голубева, которая сейчас занимает пост заместителя секретаря Сейма, а главой Минблага — Гатис Эглитис. Витенбергс в этом случае вернется на пост министра экономики.

Также по неофициальной информации может быть заменен министр образования — сейчас этот пост занимает Илга Шуплинска (Новая консервативная партия). Ее место может занять парламентский секретарь Министерства образования Анита Мужниеце из той же партии.

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