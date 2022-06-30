На крыше Латышского общества установят пчелиные ульи – в Верманском парке цветут липы
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Уже четвертое лето подряд во время цветения лип в Верманском парке на балконе Белого зала Рижского Латышского общества разместят ульи с десятком пчелиных семей. Об этом агентству LETA рассказала представительница общества Мария Хейслере-Целма.

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Пчел в Ригу привез пчеловод Марис Бухольц. Он рассказывает, что поведение пчел в городе особо не меняется — а вот пчеловоду, наоборот, в центре Риги приходится организовывать свою работу несколько иначе.

В 2020 году на крыше Рижского латышского общества установили 20 ульев. За неполные три недели пчелы собрали в Верманском парке 560 килограмм липового меда, который в качестве сувенира получили партнеры общества.

Анализ "Верманского меда" показал, что собранный в центре Риги мед — здоровый и монофлорный (его медонос — одно растение), а в медовом конкурсе Латвийского общество садоводов он даже признан вторым самым вкусным в Латвии.

Цель пчелиного проекта на крыше Рижского латышского общества — улучшать настроение жителей и призывать рижан к зеленому мышлению.

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