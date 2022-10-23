На крыше Рижского роддома за 162 тысячи евро установят солнечные панели

Солнечные панели будут установлены на крыше Рижского родильного дома, сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.

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Солнечные панели будут установлены фирмой SIA "Būvprocesu vadības aģentūra" за 162 435 евро.

Директор Департамента экономического и технического обеспечения Рижского роддома Роман Орлов сообщил агентству LETA, что мощность солнечной электростанции планируется на уровне 128 киловатт, что обеспечит примерно 10-15% электропотребления родильного дома.

Учитывая, что Рижский роддом работает круглосуточно, вряд ли возникнет излишек вырабатываемой электроэнергии, которую можно было бы вернуть в общую сеть, но такая возможность предусмотрена.

Перед установкой солнечной электростанции "Рижский родильный дом" провел исследование строительных конструкций, чтобы убедиться, что на крыше здания можно установить солнечные батареи. Затем определили оптимальную мощность и проектирование самой силовой установки.

В настоящее время проект координирует Департамент развития города Риги. Как только будет получено согласование, строители обещают завершить работы в течение 2,5 месяцев, пояснил Орлов.

Он подчеркнул, что это не единственные работы, которые проводит роддом для снижения энергопотребления. Например, осуществлен переход на светодиодные светильники для освещения. В комнатах, где это возможно, устанавливаются датчики движения, чтобы свет включался и выключался по мере необходимости.

SIA "Rīgas dzemdību nams" является предприятием, полностью принадлежащим Рижскому самоуправлению. В прошлом году оно работало с оборотом 14,5 млн евро и прибылью 1,11 млн евро, по информации "Firmas.lv".

SIA"Būvprocesu velanštės aģentūra" принадлежит Янису Пекстиньшу. Уставной капитал компании составляет 533 016 евро. В 2021 году компания работала с оборотом 2,4 млн евро и прибылью более 82 тысячи евро.