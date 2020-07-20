На культурную программу улицы Тербатас выделено 150 000 евро

На культурную программу улицы Тербатас в июле и августе выделено 150 000 евро, однако после пересмотра мероприятий траты уменьшатся, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Финансирование для этой инициативы было найдено в бюджете думы за счет сэкономленных на других, несостоявшихся из-за Covid-19 мероприятиях.

Однако при сокращении количества культурных мероприятий сократятся и расходы Рижской думы.

Как сообщалось, в пятницу, в Риге, на открытии пешеходной ул. Тербатас, жители массово не соблюдали требования дистанцирования, необходимые для ограничения распространения Covid-19, поэтому организаторы пересматривают запланированную программу и при необходимости готовы полностью отменить культурные и развлекательные мероприятия.