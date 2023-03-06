На Кундзиньсале построят новый пограничный пункт

Госкомпания Valsts nekustamie īpašumi объявила конкурс закупок на проектирование и строительству инфраструктуры пункта пограничного контроля на Кундзиньсале, сообщает LETA.

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Инфраструктуру планируется построить до середины 2026 года. Подать заявку на закупочный конкурс можно до 11 апреля этого года.

Современный пограничный пункт будет находиться в месте, где идет самый интенсивный поток грузов. Он поможет разгрузить центр Риги.

Площадь нового пункта будет 5,9 гектара. Там будут работать представители Пограничной службы, Службы госдоходов и Продовольственно-ветеринарной службы. Кроме того, туда будет перенесен пункт таможенного контроля Рижского порта с Улриекстес 16 и Улриекстес 42.

Планируется привлечь средства из бюджета и грантового финансирования в рамках плана Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС. В данный момент привлечено финансирование в размере 39 миллионов евро.