На курсы латышского языка для беженцев с Украины выделят 3 млн евро

Фонд общественной интеграции общества (ФОИ) сегодня после внеочередного заседания совета объявил открытый конкурс на сумму три миллиона евро "Обучение латышскому языку украинских гражданских лиц" для того, чтобы по возможности скорее обеспечить украинским гражданским лицам в Латвии бесплатное обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне A1.

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Как сообщила представитель фонда Зане Екабсоне, к участию в конкурсе приглашаются учреждения и организации различных юридических форм со всей Латвии, чтобы обеспечить доступность услуги как можно ближе к месту проживания граждан Украины.

Целью конкурса является определение подходящих претендентов, которые будут проводить бесплатное обучение латышскому языку граждан Украины во всех регионах Латвии, с учетом текущих данных Министерства внутренних дел о количестве граждан Украины, обратившихся в муниципальные комиссии гражданской обороны на момент утверждения положения о конкурсе. В настоящий момент более 7000 взрослых граждан Украины изъявили желание учить латышский язык и могли бы воспользоваться этой услугой.

Заявки на участие в конкурсе могут подать прямые или опосредованные учреждения государственного управления, производные публичные лица, другие публичные учреждения или юридические лица частного права, представительства международных организаций в Латвии, действующих в сфере развития сплоченного общества, образования или социальной интеграции, из всех регионов Латвии. Средняя стоимость курса латышского языка на человека в программе составляет 413 евро, а общее финансирование программы — 3 миллиона евро.

Заявки можно подать до 12:00 6 мая. Для удобства претендентов 27 апреля в 11:00 состоится информационный онлайн-семинар, на котором можно будет задать интересующие вопросы перед подачей проектной заявки. Подать заявку на участие в семинаре можно, написав на адрес электронной почты valoda@sif.gov.lv, указав свое имя и фамилию, а также представляемую организацию.

Поданные на конкурс заявки будут оцениваться комиссией, в состав которой входят два представителя Министерства культуры, по одному представителю от Министерства образования и науки, Агентства латышского языка и Латвийского союза самоуправлений.

В состав комиссии также входит представитель ФОИ, который руководит работой оценочной комиссии, но не участвует в оценке и голосовании по критериям соответствия. К оценке проектных заявок могут привлекаться независимые эксперты, отобранные по итогам открытого конкурса.