На Курземском побережье температура воды достигает +20 градусов
Foto: F64

Утром в субботу температура воды в море составляет от +18 градусов на Видземском побережье до +19..+20 на Курземском побережье как в открытом море, так и в заливе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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По данным самоуправлений, в пятницу температура воды в море у Вентспилса опустилась до +18 градусов, а на юрмальских пляжах составляла +18 градусов утром и +19 во второй половине дня.

В реках и озерах температура воды утром составляет +17..+21 градуса.

По прогнозам синоптиков, с наступлением жаркой погоды вода станет еще теплее.

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LETA

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LETA
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