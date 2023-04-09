На латвийско-белорусской границе начинается второй этап строительных работ

В апреле начнутся работы по строительству ограждения на втором этапе (63,9 км) строительства латвийско-белорусской границы. На четырех участках первого этапа (85,8 км) - в сухих зонах - работы по строительству забора завершены и сейчас объект сдается заказчику, сообщает председатель правления Государственной недвижимости (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.
"Мы уже можем видеть реальные результаты проделанной работы, что позволяет без неоправданной задержки приступить к строительству независимого забора также на этапах, входящих во второй этап. Благодаря сотрудничеству всех сторон, вовлеченных в проект, удалось решить большинство проблем, из-за которых работы по отчуждению затянулись в прошлом году. Мы уверены, что первый этап строительства забора, как и было запланировано, завершится в начале осени этого года, а работы второй и третьей очереди пройдут по графику", — подчеркнул Гришкевичс.
На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора, теперь объект сдается заказчику (VNĪ) четырьмя частями. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда.
"Погодные условия этой зимой не благоприятствовали продолжению работ в болотистой местности. Они возобновятся, когда почва станет более твердой, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов. Часть проблем связана с рельефом местности: пограничная инфраструктура также должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, и при этом дороги должны быть безопасными для движения", — объяснила Юлия Зандерсоне, генеральный директор SIA "Citrus Solutions".
На первом этапе фактически завершена вырубка леса. На участках для второго этапа вырублено 11,15 км, что позволяет начать строительство постоянного ограждения уже в апреле. На втором этапе также продолжаются проектные работы.
На третьем этапе (Даугавском) скоро может начаться проектирование и строительство шести башен связи с подъездными путями — в настоящее время заключается договор на строительные работы.
Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. Ответственность за строительство и реализацию технологической инфраструктуры границы возложена на LVRTC.
В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.
Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) - до конца 2024 года.
Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро. Бюджет (проект, авторский надзор, строительные работы) шести вышек связи с подъездными путями, которые будут построены в рамках третьей очереди, составит около 3,6 млн евро (включая НДС). Покрыть их планируется при поддержке фондов ЕС.
Реализация проекта строительства восточной границы контролируется Комитетом по мониторингу строительства инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Минобороны, МИДа, Минэкономики, Минсообщения, Минсельхоза, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, Госпогранохрана и т.д.