На латвийско-белорусской границе установят 5 км забора из подаренной колючей проволоки

На следующей неделе на границе Латвии и Беларуси планируется установить пять километров забора из колючей проволоки. Забор для защиты границы Латвии подарила Словения, сообщил в своем Twitter министр обороны Артис Пабрикс (AP!).

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Informēju, ka šodien ZS 3. Latgales brigādei ir nodots Slovenijā sarūpētais pagaidu žogs. Nākošnedēļ, ar armijas inženieru palīdzību, tas tiks uzstādīts. Gaidam pēdējos saskaņojumus no robežsardzes darbu uzsākšanai. — Artis Pabriks (@Pabriks) September 24, 2021

В пятницу Земессардзе получила подготовленный Словенией временный забор — на следующей неделе его установят при помощи армейских инженеров.

Закупка и установка временного забора, организованная Агентством государственной безопасности, может задержаться. Компания Brief, которая должна была установить колючую проволоку, не может этого сделать, так как колючую проволоку, предназначенную для Латвии, выкупила Литва, сообщалось ранее в передаче Panorāma.

Предприятие предложило доставить 12 км забора до пятницы, но это не удовлетворило Агентство государственной безопасности. Агентство заказало 111 км забора и готово объявить новый ценовой запрос, если к пятнице заказ не будет выполнен.

Компания Brief выиграла тендер на закупку колючей проволоки и обязалась поставить колючую проволоку на сумму 488 400 евро без НДС. Строительство временного забора из колючей проволоки на границе Латвии с Беларусью будет поручено компании Aimasa. Компания предложила построить забор протяженностью 36,94 км на общую сумму 2 462 826 евро, включая НДС.