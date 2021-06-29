На латвийско-российской границе может появиться обязательное тестирование на Covid-19
Foto: Publicitātes foto

Минздрав рассматривает возможность обязать всех въезжающих в Латвию из России сдавать тест на Covid-19 прямо на границе, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Совместно с Министерством сообщения и Пограничной службой Минздрав рассматривает возможность установить пункты тестирования в Терехово и Гребнево и сделать тестирование при пересечении границы обязательным — возможно, в том числе и для водителей грузовиков.

Павлютс отметил, что необходимо, чтобы Литва и Эстония сделали то же самое.

На прошлой неделе 62% случаев коронавируса в Латвии были завозными из третьих стран. Во вторник Германия запретила въезд в страну из России, где сильно выросла заболеваемость и стремительно распространяется индийский штамм ("дельта"), который считается более заразным. Исключение оставлено только для граждан Германии, находящихся в России, и иностранцев с немецким видом на жительство. Въезжающие из России должны соблюдать строгий карантин, в том числе привитые и переболевшие.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Коронавирус Гребнево Даниэл Павлютс Терехово
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей