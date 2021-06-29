На латвийско-российской границе может появиться обязательное тестирование на Covid-19

Минздрав рассматривает возможность обязать всех въезжающих в Латвию из России сдавать тест на Covid-19 прямо на границе, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Совместно с Министерством сообщения и Пограничной службой Минздрав рассматривает возможность установить пункты тестирования в Терехово и Гребнево и сделать тестирование при пересечении границы обязательным — возможно, в том числе и для водителей грузовиков.

Павлютс отметил, что необходимо, чтобы Литва и Эстония сделали то же самое.

На прошлой неделе 62% случаев коронавируса в Латвии были завозными из третьих стран. Во вторник Германия запретила въезд в страну из России, где сильно выросла заболеваемость и стремительно распространяется индийский штамм ("дельта"), который считается более заразным. Исключение оставлено только для граждан Германии, находящихся в России, и иностранцев с немецким видом на жительство. Въезжающие из России должны соблюдать строгий карантин, в том числе привитые и переболевшие.