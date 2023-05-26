На латвийское побережье вымыло множество мертвых тюленей; в причинах их гибели разбирается PVD
Foto: F64

На берег моря в районе Лиепаи вымыло мертвых тюленей — о телах животных в последние дни стали сообщать местные жители. Расследованием массовой гибели морских обитателей уже занялась Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), сообщает LSM.

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Отмечается, что множество мертвых тюленей замечено на сравнительно небольшом отрезке побережья в Курземе общей протяженностью не более 25 километров. Представители PVD намерены выяснить, что стало причиной гибели тюленей и не идет ли речь о какой-то болезни.

Всего за последние дни местные жители сообщили о как минимум 11 найденных мертвых тюленях — примерно по одному на каждые один-два километра побережья.

Как рассказал Латвийскому радио заместитель директора PVD Эдвин Ольшевский, время от времени тюленей выбрасывает на берег моря, однако массово этого не происходит.

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