На латвийское побережье вымыло множество мертвых тюленей; в причинах их гибели разбирается PVD

На берег моря в районе Лиепаи вымыло мертвых тюленей — о телах животных в последние дни стали сообщать местные жители. Расследованием массовой гибели морских обитателей уже занялась Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), сообщает LSM.

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Отмечается, что множество мертвых тюленей замечено на сравнительно небольшом отрезке побережья в Курземе общей протяженностью не более 25 километров. Представители PVD намерены выяснить, что стало причиной гибели тюленей и не идет ли речь о какой-то болезни.



Всего за последние дни местные жители сообщили о как минимум 11 найденных мертвых тюленях — примерно по одному на каждые один-два километра побережья.

Как рассказал Латвийскому радио заместитель директора PVD Эдвин Ольшевский, время от времени тюленей выбрасывает на берег моря, однако массово этого не происходит.