На Латвию надвигается буря: что делать, если упало дерево

По обновленным данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в четверг вечером и пятницу в Латвии ожидается шторм, который будет ломать деревья и обрывать линии электропередач.

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Как отмечают в ГПСС, 21 октября, в период с 15.00 до 19.00 на большей территории Латвии порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 20 -24 метров в секунду. Вечером в прибрежных районах порывы ветра будут достигать 25 — 29 метров в секунду.

Актальную информацию о погоде можно узнать тут.

Если упало дерево. Что делать?

Буря повалила дерево, ветка каждую ночь стучит в окно и полностью загораживает

свет, молодое деревце пробилось сквозь асфальт и мешает ходить. Деревья — это

самые крупные растения суши, которые являются неотъемлемой частью экосистемы. Они делают город красивее и чище. Однако не редки случаи, когда они причиняют неудобства, и даже становятся угрозой для людей. Рассказываем, куда обращаться, если возле вас есть опасное растение.

Если сильный ветер повалил дерево или обломал большую ветку, а, возможно, ствол

дал трещину, об этих фактах обязательно необходимо нужно сообщать. И в первую

очередь — в Рижскую городскую управу. Обычно проблема решается быстро, если речь

не идет об опасных деревьях. Но есть некоторые нюансы, о которых нужно знать.

На прошлой неделе в Риге поваленные ветром деревья придавили шесть автомобилей, а в одном случае пострадал житель столицы.

Если дерево упало внезапно и представляет угрозу жизни, мешает

транспорту и пешеходам

Прежде всего, если найдено сломанное, вырванное с корнем или наклоненное дерево необходимо сообщить об этом в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Звонить пожарным необходимо в случае, если ветка или дерево представляют опасность для жителей.

Если дерево свалилось на территории частной собственности

За ликвидацию поваленных деревьев и веток, которые обнаружены на частной собственности, ответственность несет владелец территории. В случае, когда дерево падает на территорию частной собственности, обязательно необходимо провести фотофиксацию сломавшегося растения. Фотографию вместе с заявлением следует отправить в Стройуправу, чтобы получить разрешение на сруб дерева. Даже в случаях, если отломалась только крупная ветвь, или дерево дало трещину, что может представлять угрозу для его дальнейшего существования, владелец земли должен проинформировать об этом Стройуправу. Это можно сделать, отправив заявление на электронную почту: būvvalde@riga.lv либо используя э-услугу Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai на

портале www.eriga.lv

Если дерево упало на территорию, прилегающую к многоквартирному

жилому дому

Если дерево или крупная ветка упали во дворе многоквартирного дома, вблизи общественного здания или во дворе конкретной территории, также нужно с заявлением обратиться в Стройуправу. И действовать по плану, указанному выше, поскольку многоквартирные дома также являются частной собственностью. Но можно обратиться и к фирме, которая занимается управлением и обслуживанием дома. Если дом обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), то жителям необходимо обратиться либо к своему управляющему на территориальный участок RNP, либо по телефону 8900, либо отправив электронное письмо с фотографией дерева на rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Специалисты

RNP самостоятельно свяжутся со Стройуправой и проведут необходимые действия.

После получения заявления об опасном дерево специалисты Инспекции по насаждениям Стройуправы изучают ситуацию. Они примут решение о дальнейших действиях, чтобы сломанное дерево не угрожало жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

Если дерево признано опасным, то Стройуправа выдает собственнику земли разрешение на вырубку дерева, растущего вне леса. В свою очередь, если дерево опасным не признано, то заявление о его вырубке рассматривается на заседании комитета по насаждениям Рижской думы.

Если дерево признано опасным, то решение о его ликвидации будет принято незамедлительно. Процедура вырубки будет абсолютно бесплатной. Если понадобится разрешение на вырубку, то за дерево нужно будет заплатить собственникам территории, где оно растет.

Если дерево находится на территории многоквартирного дома, то вырубкой дерева согласно выданному разрешению будет заниматься управляющий, пригласив для этих работ сертифицированных специалистов.

Если дерево упало на улице, например, на проезжую часть, но не представляет угрозы

В свою очередь, если упало дерево, которое растет не внутри кварталов, а на улице и является насаждением городской территории, то необходимо об этом сообщать в Управление среды Департамента жилья и среды. Со специалистами этого учреждения можно связаться по контактному телефону 67012969, 29463576, 67105427, 26177422.

Если дерево упало в парке или в лесу, на территории школы

В случае если дерево упало или сломалось в лесопарке или на территории учебного заведения, необходимо обратиться в Управление окружающей среды Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы.

Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы отмечает, что в этом году было гораздо больше случаев, когда приходилось ликвидировать поваленные деревья и ветки в столичных насаждениях и на территории образовательных учреждений.

В 2020 году сотрудники мэрии вывезли из Риги 202 представляющих опасность дерева. В этом году еще до наступления осени пришлось срубить 167 опасных деревьев. Тем временем 200 деревьев нуждались в стрижке крон.