На латышский или английский переходим? Профессор: ситуация с экзаменами в школах — не плохая, а трагическая

Честно говоря, меня это потрясло — даже не думала, что все так плохо. Это даже неплохо, это трагично — меня удивляет, что нет острой реакции от Министерства образования и, вообще, нет реакции со стороны профсоюза" — заявила политолог и профессор РСУ Илга Крейтусе в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu на ТV24.

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Никого не волнуют ужасные результаты, считает Илга Крейтусе, все только твердят об оптимизации школьной сети. "Школы закроют, деньги будут. Но где знания учеников?", — вопрошает профессор. Она возмущена слабой программой по истории в школах. По ее мнению, это полностью идет вразрез в национальным подъемом страны. И результат — вопиющий.

"Единый экзамен по истории сдавали только те, кто считал, что знает историю. Это не обязательный экзамен, но оценка всего 38% — это на уровне "четверки".

Крейтусе считает это не виной школьников, а системы образования, которая предполагает, что в 12-м классе историю можно уже изучать лишь по желанию, а по социальным знаниям нет ни единого учебника "Преподаватель должен, как самозанятый — как хочет, так и выплывать". Как результат — средняя оценка 39%, причем у тех, кто решил сдавать, потому что высоко оценивал свои знания.

О какой латышскости может идти речь, если средний бал по латышскому — 54%, а по английскому — 63%, негодует Крейтусе. "Если смотреть на такие показатели, то на какой язык переходят школы? На английский?"

Профессор обращает внимание, что в такой критической ситуации трио министр плюс госсекретарь плюс парламентский секретарь меняется на людей, "которые не имеют никакого отношения к образованию".

Новый парламентский секретарь — бывшая ответственная за связи с обществом партии "Новое единство". Крейтусе, которая знает номинантку по студенческим временам, считает, что "хорошая, симпатичная девушка с дипломом магистра" вовсе не обязательно имеет представление о системе образования. Новый госсекретарь больше работала с проектами, менеджментом, а не практической стороной.

Новый парламентский секретарь, когда баллотировалась в Сейм, обещала взять курс на обязательное среднее образование — это было бы нормально, считает Крейтусе, но как это реализовать, ведь программа не может быть одинаковой в академической и профессиональной средних школах.

Глава Центра содержания образования Лиене Вороненко призвала не судить о достижениях школ и школьников только по оценкам за централизованные экзамены. Она убеждена, что результаты экзаменов — это "лишь один из элементов сигнала об успеваемости учащихся", и без дополнительных данных о причинах эта информация неполна.

В свою очередь глава Профсоюза работников образования Инга Ванага назвала централизованные экзамены результатом "большого эксперимента, без достаточных учебных пособий, с влиянием ковида (в Латвии был самый большой период удаленного обучения), нехваткой педагогов". При этом она считает, что минимум 10% — вполне нормален, родители тоже должны помочь его достигнуть, что не отменяет требования к лучше подготовке всех вовлеченных сторон — технически и по содержанию. .