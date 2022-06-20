На Лиго проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным
Foto: DELFI Aculiecinieks

На праздник Лиго и в Янов день — 23 и 24 июня — проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным. Также будут организованы дополнительные рейсы. Об этом сообщило предприятие Rīgas satiksme.

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23 и 24 июня общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней. Однако, чтобы горожане и гости столицы могли удобно добраться до мест проведения праздничных мероприятий и вернуться домой, вечером 23 июня около 19.00, а также в ночь на 24 июня примерно до 5.30, будут организованы дополнительные рейсы.

Дополнительные рейсы будут организованы на автобусных маршрутах NN 3, 11, 12, 23, 26, 18, 24, 25, 37, 48, 50, 51 и 53, на трамвайных маршрутах NN 1, 5, 7, 10 и 11, в также на троллейбуссных маршрутах NN 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

В праздничные дни, 23 и 24 июня, Рижскими муниципальными платными автостоянками, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно пользоваться бесплатно, исключая подземную стояку на улице Кр. Валдемара 5а у Дома Конгрессов.

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