На Лиго воздух прогреется до +26 градусов

В четверг, 23 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +22..+26 градусов. Местами на побережье ожидается около +20 градусов, прогнозируют синоптики.

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Облачность будет небольшая, местами — переменная. Без осадков. Будет дуть слабый ветер, днем в Курземе ожидается слабый или умеренный западный и юго-западный ветер.

В ночь на четверг минимальная температура воздуха будет +8..+13 градусов.

В Риге праздничный день будет сухим и солнечным, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха на рассвете будет +13..+14 градусов, в пригороде +10..+12 градусов. После обеда столбик термометра поднимется до +25 градусов.

Уже сообщалось, что в ближайшие дни наступит жара — воздух может прогреться до +30 градусов. Ультрафиолетовое излучение будет на самом высоком уровне.