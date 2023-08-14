На ликвидацию последствий бури в Добельском крае необходимы 16,3 миллионов евро

В самоуправлении Добельского края подсчитали, что необходимое финансирование для ликвидации последствий разрушений, причиненных ураганом в Добельском крае, может достичь 16,3 млн евро, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Лива Эларте.

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В крае пострадало более 1630 домохозяйств, большой ущерб нанесен сельскохозяйственным предприятиям и коммунальной инфраструктуре.

Спасать то, что еще можно спасти, продолжают не только жители и служащие самоуправления, но и множество волонтеров, много вложило в организацию помощи общество Tavi draugi, подключилась Земессардзе, сообщает самоуправление.

Тем временем в центры обслуживания клиентов и управления волостей продолжают приходить люди, которые сообщают о вызванных бурей разрушениях. Планируется, что прием заявок на пособие по ликвидации последствий ущерба от бури продолжится до начала сентября.

В результате разгула стихии также пострадали здания, находящиеся в собственности самоуправления. Для полного восстановления 21 здания потребуются крупные финансовые вложения, дорожная инфраструктура повреждена на общей протяженности 50 км, а вывоз упавших и сломанных деревьев придется осуществить с территорий общей площадью приблизительно 25 гектаров.

В настоящее время в наиболее пострадавших от бури районах размещены 24 контейнера для сдачи поврежденного шифера и строительного мусора. По необходимости их количество ежедневно пополняется, уже сейчас собрано 70 т строительных отходов, а опасных отходов, в том числе асбестосодержащего шифера, стекловаты и подобных материалов — 262 тонн.

Также продолжается работа по оценке ущерба, который понесли предприниматели края. До 25 августа крестьяне могут сообщать об ущербе в мобильном приложении Службы поддержки села (СПС).

Сотрудники Добельского центра информации и поддержки предпринимательской деятельности для взрослых занялись обзвоном домашних производителей, представителей туристической отрасли и других предпринимателей, не являющихся клиентами СПС, с целью создания базы данных о повреждениях, вызванных градом и ветром. После сбора этой информации правительству обязательно придется принимать решение о дополнительной поддержке этой отрасли, считает руководитель центра Монта Мантрова.

В выходные в Добеле запланирован благотворительный концерт, где все желающие смогут оказать финансовую поддержку для восстановления пострадавших от бури домохозяйств, сообщает самоуправление.