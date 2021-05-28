На литовских коллекционных монетах по ошибке выбили надпись DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU

Вместо LAISVE * VIENYBE * GEROVE ("Свобода, единство, благополучие") на части новых коллекционных литовских монет достоинством два евро выбили слова DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU ("Боже, благослови Латвию"). Об этом сообщает Банк Литвы.

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Коллекционная монета посвящена биосферному резервату Жувинтас, включенному в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Она выпущена тиражом в полмиллиона, и примерно на 10% из них появилась надпись на латышском.

Банк Литвы извинился перед клиентами и потребовал пояснений у монетного двора, а монетный двор выразил сожаление и начал внутреннее расследование. Те, кто приобрел неправильную монету, могут ее вернуть или обменять.

Монету создали художники Эгле и Эрнест Жемайтисы. На них изображена камышовка и выпь, которая пытается поймать краснобрюхую жерлянку, а на фоне видны камышовые островки на озере Жувинтас и летящие над ним водоплавающие птицы.

Заповедник Жувинтас был создан в 1937 году на юго-западе Литвы для защиты озера Жувинтас и болота вокруг него — нетронутую природную зону с огромным разнообразием птиц.