На лодке до Вецаки и на бал в саду Виестура. Детей и подростков приглашают на бесплатные летние мероприятия

Во время летних каникул Рижское самоуправление предлагает детям и подросткам бесплатные возможности для отдыха. Более 14 различных разовых мероприятий организованы негосудартвенными организациями при софинансировании Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Детям и подросткам на административной территории Риги предлагается посетить мероприятия по следующим темам:

спортивные мероприятия, не требующие целенаправленной, длительной предварительной спортивной подготовки в соответствующем виде спорта (например, открытые тренировки, любительские турниры и т. д.);

творческие мастерские и мини-фестивали уличной культуры;

занятия с элементами активного отдыха и приключенческого обучения;геологоразведочные работы;

деятельность, которая положительно влияет на социальную и физическую среду в районе (включая содействие вовлечению молодежи в волонтерство).

Список мероприятий летнего досуга, контактные телефоны, место проведения, а также указание целевой аудитории проекта и планируемых мероприятий можно найти в специальном разделе Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Например, в парке Кронвальда будут организованы танцы, а на Бикерниекской трассе - велоэстафеты для всей семьи, в квартале NEW Hanza City на улице Сканстес - соревнования по пляжному волейболу, в Виестурдарзсе - фестиваль мини-театров, экспедиции на лодках по маршруту Центр-Вецаки, уроки плавания на разных городских пляжах, экскурсии в разные уголки Риги и за ее пределы, игры по фотоориентированию в Этнографическом музее и многое другое.

Список содержит не только описание проекта, место и время проведения, но и контактную информацию ответственного лица, с которым обязательно нужно связаться, если есть желание посетить какое-то из мероприятий.