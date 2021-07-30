На лотерею для вакцинированных от Covid-19 планируется выделить 1,218 млн евро

На пятницу, 30 июля, созвано внеочередное заседание правительства для обсуждения подготовленного Министерством здравоохранения законопроекта о лотерее для вакцинированных от Covid-19, который предусматривает объявить в стране лотерею с фондом в 1,218 миллиона евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минобразования пояснило, что законопроект о лотерее для вакцинированных разработан, чтобы в рамках кампании по вакцинации провести лотерею для тех лиц, кто на момент розыгрыша в лотерею сделал хотя бы одну прививку от Covid-19.

Планируется, что розыгрыш в лотерее будет проводиться в форме еженедельных розыгрышей и финальных розыгрышей. Есть несколько видов выигрышей. В еженедельном розыгрыше смогут принять участие пять человек — по одному из каждого региона, в соответствии с заявленным местом жительства участника, из которых случайным образом будут разыграны пять денежных призов — в размере 2500 евро, 5000 евро и 10 000 евро. Розыгрыш будет проводиться в программе Латвийского телевидения.

Также каждую неделю будет разыгрываться 150 денежных призов по 100 евро каждый. Кроме того, каждую неделю будут проводиться розыгрыши среди пяти участников, достигших на момент вакцинации возраста 60 лет, каждый из которых получит денежный приз в размере 1000 евро.

По окончании лотереи будет проведен большой розыгрыш призов, в котором примут участие пять человек, по одному от каждого региона, среди которых будет разыграно пять денежных призов — 15 000 евро, 25 000 евро и 100 000 евро.

Законопроект также предусматривает право лиц информировать организатора лотереи — Национальную службу здравоохранения — об их отказе обрабатывать личные данные для лотереи для вакцинированных.

Задача лотереи для вакцинированных состоит в том, чтобы охватить непривитых лиц, которые до сих пор сомневаются, делать ли им прививку от Covid-19. Цель лотереи — чтобы эти люди как можно скорее сделали свой выбор в пользу вакцинации, а также повысить уверенность людей в безопасности процесса вакцинации, формируя и популяризируя положительный опыт населения и необходимость вакцинации, сообщает Минздрав.

Законопроект предусматривает, что участником лотереи для вакцинированных может стать любое физическое лицо, которое было привито от Covid-19 в Латвии хотя бы одной дозой, а данные о факте вакцинации включены в единую информационную систему информации о вакцинации (ViVaT) минимум за 48 часов до розыгрыша лотереи.

Минздрав признал, что при определении числа участников лотереи для вакцинированных было принято во внимание, что для вакцины Johnson&Johnson нужна всего одна доза — лицо считается завершившим вакцинацию от Covid-19 с 22 по 90 день после первой дозы вакцины Johnson&Johnson.

С 21 июля этого года завершившими курс вакцинации также считаются случаи, когда переболевшие Covid-19 привились одной дозой любой признанной в ЕС вакцины от Covid-19, если вакцинация проводится в течение 180 дней после лабораторного подтверждения положительного результата теста на Covid-19 и когда после вакцинации прошло 14 дней, не считая дня вакцинации.

После решения правительства окончательное решение по законопроекту должен принять Сейм.