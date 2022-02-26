На Manabalss начат сбор подписей о разрыве дипломатических отношений с Россией

На платформе Manabalss начат сбор подписей о прекращении дипломатических отношений Латвии с Россией. По данным на 10 утра 26 февраля, за эту инициативу проголосовал 471 человек из необходимых 10 тысяч, сообщает агентство LETA.

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Инициативу о прекращении дипломатических отношений между Латвией и России на платформе Manabalss.lv представил Мартиньш Берзиньш. По его словам, цель инициативы - изоляция сложившегося в России "неоимпериалистического, фашистского режима", прекращение дипломатических отношений с агрессором и оккупантом.

Активист подчеркивает, что "Россия представляет угрозу для всего мира, и что дипломатическое присутствие России создает соответствующие риски для Латвии и ее граждан". По мнению Берзиньша, спецслужбы государства-агрессора работают под прикрытием дипломатов посольства России.

"Латвийское гражданское общество должно действовать во имя общей безопасности в то время, когда Россия открыто оккупирует соседние страны и убивает их людей", — говорится в заявлении Берзиньша.

25 феврая Федеративные Штаты Микронезии объявили, что приостанавливают дипломатические отношения с Россией в знак протеста против вторжения в Украину. Небольшое государство в Тихом океане с населением чуть более 100 000 человек восстановит отношения с Россией только тогда, когда Кремль "продемонстрирует свое уважение к миру, дружбе, сотрудничеству и любви к нашему общему человечеству".