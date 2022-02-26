На Manabalss начат сбор подписей о разрыве дипломатических отношений с Россией
Foto: Publicitātes attēli

На платформе Manabalss начат сбор подписей о прекращении дипломатических отношений Латвии с Россией. По данным на 10 утра 26 февраля, за эту инициативу проголосовал 471 человек из необходимых 10 тысяч, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инициативу о прекращении дипломатических отношений между Латвией и России на платформе Manabalss.lv представил Мартиньш Берзиньш. По его словам, цель инициативы - изоляция сложившегося в России "неоимпериалистического, фашистского режима", прекращение дипломатических отношений с агрессором и оккупантом.

Активист подчеркивает, что "Россия представляет угрозу для всего мира, и что дипломатическое присутствие России создает соответствующие риски для Латвии и ее граждан". По мнению Берзиньша, спецслужбы государства-агрессора работают под прикрытием дипломатов посольства России.

"Латвийское гражданское общество должно действовать во имя общей безопасности в то время, когда Россия открыто оккупирует соседние страны и убивает их людей", — говорится в заявлении Берзиньша.

25 феврая Федеративные Штаты Микронезии объявили, что приостанавливают дипломатические отношения с Россией в знак протеста против вторжения в Украину. Небольшое государство в Тихом океане с населением чуть более 100 000 человек восстановит отношения с Россией только тогда, когда Кремль "продемонстрирует свое уважение к миру, дружбе, сотрудничеству и любви к нашему общему человечеству".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя