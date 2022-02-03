На Manabalss собрали 11 тысяч подписей за отмену ковид-сертификатов

На платформе Manabalss за неделю собрано больше 11 тысяч подписей в поддержку инициативы "за политику сертификатов о вакцинации, основанную на данных". Ее автор призывает отменить ковид-сертификаты.

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Латвийская политика ковид-сертификатов части предпринимателей позволяет обслуживать только некоторую часть общества, считает автор инициативы Мартиньш Крустс.

15 февраля вступит в силу правило о сроке годности сертификатов, пишет Крустс. Он обращает внимание на то, что срок годности вакцины Janssen — 5 месяцев, и ею в основном прививались студенты и предприниматели, чтобы иметь возможность учиться и работать.

Сертификаты о вакцинации, особенно со сроком годности — огромная нагрузка на общество и экономику, говорится в описании инициативы. При этом данные о заболеваемости среди тех, у кого есть или нет сертификатов, уже долгое время указывают на то, что "зеленые зоны" с сертификатами не защищают от вируса, считает Крустс.

Он отмечает, что в Латвии система сертификатов становится строже, тогда как другие страны движутся в сторону отмены сертификатов.

Инициатива собрала более 10 тысяч подписей — этого достаточно, чтобы передать ее в Сейм.