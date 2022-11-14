На Manabalss.lv cобирают подписи за хоспис, оплачиваемый государством

На портале общественных инициатив manabalss.lv происходит сбор подписей за оказание оплачиваемой государством хосписной помощи жителям Латвии на последних этапах жизни, сообщили в благотворительной организации Hospiss LV.

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Смерть — это часть человеческой жизни и жители Латвии заслуживают того, чтобы страна заботилась о них и после того, как они отдали силы на ее развитие, экономику, работе в образовании, здравоохранении и других сферах, подчеркивает глава организации Илзе Неймане-Нешпора.

В настоящее время Латвия, в отличие от других европейских стран, не имеет системы хосписной помощи. Таким образом, цель инициативы "За право на достойную смерть" состоит в том, чтобы государство обеспечило каждому жителю Латвии достойную смерть, предоставив финансирование ухода за тяжелобольными, неизлечимыми больными на дому или в хосписных стационарах, а также оказание квалифицированной медико-социальной помощи, облегчающей вызванные заболеванием симптомы в последние недели и месяцы жизни.

Статистические данные за 2021 год показывают, что ежегодно в Латвии умирает около 29 тысяч жителей, из них только 10% умирают быстро. Это означает, что 90% умирающих людей, а значит, и их родственники, сталкиваются с физическими и психологическими проблемами, потому что система здравоохранения в Латвии не обеспечивает необходимого ухода.

Неймане-Нешпора отметила, что в Латвии всего семь врачей паллиативной помощи и семь отделений паллиативной помощи, и очереди на место в них приходится ждать не менее двух месяцев. Многие пациенты не доживают, а те, кто дожидается своей очереди, могут остаться в отделении паллиативной помощи на семь-десять дней, которые финансируются государством. В дальнейшем, независимо от критического состояния здоровья, человека выписывают из отделения.

В результате умирающие люди страдают из-за того, что им не оказывается профессиональная хосписная помощь, а их родственники не знают, как помочь умирающему, и выгорают физически и морально от круглосуточной заботы о близком человеке.

Цель фонда Hospiss LV — добиться внедрения в Латвии системы хосписной помощи — хосписной помощи на дому, хосписной стационарной доступности и специализированных отделений неотложной медицинской помощи, что является неотъемлемым аспектом качества жизни человека.