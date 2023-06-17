На Manabalss.lv начат сбор подписей за добровольность второго уровня пенсий

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о добровольном втором уровне пенсионных накоплений, сообщили представители Manabalss.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инициативу поддерживает политическая партия "Платформа 21" (ранее "Каждому и каждой").

Инициатива была опубликована более двух недель назад и на данный момент собрала более 550 подписей.

Как указал автор инициативы Янис Ронис, в 2022 году вложения во второй пенсионный уровень принесли убытки в размере 879,9 млн.

В настоящее время государство в обязательном порядке удерживает 6% от заработной платы со всех граждан Латвии, родившихся после 1971 года, и возвращает эти деньги в частные пенсионные фонды, чтобы они позаботились о сохранении и управлении этими деньгами для будущих пенсий. "К сожалению, государство не возложило на банки и частные пенсионные фонды обязательства ни приумножать эти средства, ни даже номинально хранить их", — заявил Ронис.

Автор инициативы подчеркивает, что банки получают прибыль, а граждане теряют свои деньги. С 2018 года нетто-активы на одну долю плана вложений уменьшились на 22%.

"У людей удерживаются заработанные деньги, и часть их теряется в неудачных инвестиционных планах. Позже в виде потенциальной пенсии людям вернут меньше, чем они вложили", — добавил автор инициативы.

Исходя из вышеизложенного, авторы инициативы предлагают сделать второй уровень пенсий добровольным и снизить размер налога на рабочую силу на 6%.

Также предлагается предоставить людям свободу решать, что делать с пенсионным капиталом, накопленным на втором уровне, — включить его в пенсионный капитал первого уровня, оставить или изъять и использовать по своему усмотрению.

Ронис подчеркивает, что эти деньги принадлежат конкретным вкладчикам, и эти люди должны иметь право распоряжаться ими добровольно. Недопустимо, чтобы государство законодательно создало неэффективную систему, которая обязывает граждан отдавать свои деньги частным управляющим, но не обязывает их ни сохранять, ни приумножать.