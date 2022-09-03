На Manabalss.lv начат сбор подписей за конфискацию имущества осужденных за поддержку войны

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность конфискации имущества тех лиц, кто осужден за поддержку войны и геноцида.

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В качестве автора инициативы указан Олег Задорецкий. Он подчеркнул, что за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок, либо с испытательным надзором, либо с привлечением к общественным работам, или со штрафом. Однако Уголовный закон не предусматривает конфискацию имущества в качестве уголовного наказания.

Автор идеи отметил, что во время агрессивной войны и геноцида жители не только теряют свое здоровье, благополучие и жизни, но и свое движимое и недвижимое имущество. Поэтому, по его мнению, было бы логичным и справедливым дополнить Уголовный закон конфискацией имущества в качестве уголовного наказания за эти преступления.

По мнению Задорецкого, таким образом мы могли бы полнее компенсировать публичное прославление особо тяжких преступлений — военных преступлений и геноцида.

"Люди, которые это делают, слишком легкомысленны и упрямы. Осознавание того, что, совершая такой поступок, ты также рискуешь всем своим имуществом, определенно заставит подумать дважды и будет действовать превентивно, предотвращая само преступление и насильническую, травмирующую общество риторику и действия в публичном пространстве", — считает автор инициативы.