На Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену обязательного ношения масок учениками 1-4 классов
Foto: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену обязательного ношения масок учениками 1-4 классов. Напомним, требование должно вступить в силу 4 января.

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"Всемирная организация здравоохранения указывает, что для детей с 6 до 11 лет ношение маски может быть рекомендовано. К тому же если эта мера будет введена, то ее выполнение должны контролировать взрослые. Это значит, что учителя в дополнение ко всему должны будут следить за тем, чтобы дети носили маски правильно. А это для них дополнительная нагрузка и трата времени в итак сложных условиях образовательного процесса, - указывают авторы инициативы.

Ношение маски будет означать, что дети будут меньше дышать свежим воздухом, который необходим для их нормального развития и здоровья. К тому же тот факт, что решение принято 1 декабря дает обществу четкий сигнал: через месяц принятые сейчас другие ограничительные меры не дадут желаемого результата в борьбе с ограничением вируса. Это неприемлемо, так как правительство обещало следить за динамикой развития ситуации и цифрами и принимать решения, основываясь на них".

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