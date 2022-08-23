На Manabalss.lv начат сбор подписей за репатриацию нелояльных к Латвии жителей в Россию за госсчет

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за оплачиваемую государством репатриацию нелояльных Латвии жителей в Россию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В качестве представителя инициативы указан Олег Задорецкий. Он призывает обеспечить добровольную и оплаченную государством репатриацию в Россию для тех латвийцев, которые этого захотят.

В настоящее время в Латвии есть жители, которые более лояльны к России, чем к Латвии, но в силу финансовых обстоятельств не могут позволить себе репатриацию, считает автор идеи. Он добавил, что собственная репатриационная политика России малоэффективна.

Задорецкис отметил, что за годы восстановленной независимости Латвийской Республики у всех жителей была, есть и будет возможность интегрироваться в латвийское общество, получая или не получая латвийское гражданство в соответствии с ценностями и принципами латвийского государства. Однако по-прежнему есть латвийцы, которые более лояльны к России, они не видят себя частью общества суверенной, демократической Латвии, а скорее ассоциируют себя с российским обществом.

"Эта ситуация особенно опасна во время вооруженной агрессии России в Украине, и ожидается, что она останется таковой и после окончания войны. Среди тех, кто, по их собственной оценке, более лоялен к России, чем к Латвии, безусловно, есть как малообеспеченные, так и простые люди без достаточных сбережений, чтобы покинуть Латвию и уехать в Россию, даже если бы они этого хотели", — заявил автор инициативы.

Поэтому, по его мнению, эту ситуацию разрешила бы репатриация, оплачиваемая латвийским государством, в результате чего уменьшились бы конфликты в обществе и укрепились бы внутренняя безопасность и благополучие Латвии.