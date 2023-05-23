На Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет аренды электросамокатов
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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет аренды электросамокатов в Латвии. Инициативу подписали более 2000 человек.

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В качестве представителя инициативы указана Даце Тиллере. Она призвала "восстановить безопасность на тротуарах и улицах", запретив прокат электросамокатов в Латвии.

Тиллере пояснила, что такой запрет не будет распространяться на электрические самокаты в целом. То есть, лица, владеющие этими транспортными средствами, смогут и дальше ими пользоваться, взяв на себя полную ответственность за свое транспортное средство и навыки вождения, и, соблюдая все установленные в стране правила дорожного движения.

Инициатива направлена на существующие на данный момент механизмы контроля и наказания, которые, по мнению Тиллере, "очевидно не работают и не мотивируют соблюдать правила дорожного движения".

Она считает, что, запретив аренду электросамокатов, можно будет "восстановить" безопасность пешеходов на тротуарах и улицах и все участники дорожного движения будут чувствовать себя безопаснее.

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