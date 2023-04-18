На Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за техосмотр автомобилей раз в два года
Foto: Publicitātes foto

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за проведение техосмотра автомобилей раз в два года.

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Такое количество подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение парламента.

В качестве представителя инициативы указан Андрис Витолс. Он отметил, что латвийское общество уже несколько раз выражало желание снизить административную нагрузку на автовладельцев и в последний раз вопрос рассматривался в 2016 году в Сейме после того, как граждане Латвии подали законодателю соответствующую инициативу.

В то время аргументами против были неудовлетворительное состояние дорог и отлаженный механизм сбора налога на эксплуатацию транспортных средств и штрафов за административные нарушения, говорит Витолс. По его мнению, спустя восемь лет обе упомянутые проблемы в значительной степени утратили свою актуальность. А именно, улучшилось техническое состояние дорог, и Латвия в целом не отстает от Литвы, где срок техосмотра составляет два года. С другой стороны, создан механизм взыскания штрафов за административные нарушения. Учитывая вышеизложенное, законодатель должен пересмотреть вопрос о продлении сроков техосмотра, считает Витолс.

В результате будут сэкономлены бюджетные средства, которые можно направить на другие нужды.

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