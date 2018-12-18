На Мангальсале обустроили новый пляж и построили автостоянки

На территории природного парка "Приморье" на Мангальсале благоустроена пляжная зона, а также построены новые пешеходные дорожки и автостоянки. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

В этом году на Мангальсале построена оздоровительная тропа. Она оборудована элементами для занятий физкультурой, а в конце тропы находится спортивная площадка на пляже.

Всего в парке построено пять троп и сделано продолжение двух уже существующих. Там установлены скамейки, мусорники и велопарковки. Общая протяженность пешеходных дорожек на Мангальсале и Вецаки — около двух километров. Построенные дорожки должны устранить разрушение земляного покрова и дюн.

На Даугавгриве построена стена, поддерживающая дюны, установлены информационные стенды, знаки, барьеры, скамейки и сделана парковка для велосипедов. На ул. Мангальсалас, 5а и ул. Мангальсалас, 2 построены автостоянки.

Природный парк "Приморье" является особо охраняемой природной территорией европейского значения. Он занимает площадь более 4103 га, из которых 1265,7 га находится в административных границах Риги. Там живут редкие и охраняемые виды птиц, других животных и растений.